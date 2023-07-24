Мишустин: разработчики ИИ "Сбера и "Яндекса" составляют достойную конкуренцию в мире

Премьер-министр РФ осмотрел кампус ДВФУ и пообщался со студентами

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Российские команды по работе с искусственным интеллектом "Сбера" и "Яндекса" находятся на топовом уровне и составляют достойную конкуренцию в мире, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства осмотрел кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и пообщался со студентами, которые представили свои разработки. Одна из них касалась искусственного интеллекта.

"У нас два лидера есть. В государстве два лидера. Кто знает? Кто занимается искусственным интеллектом? Правильно. "Яндекс" и "Сбер". Эти команды на сегодняшний день на топовом уровне соревнуются с, ну, еще <...> [тремя] командами в мире", - сказал Мишустин.

"Команды, которые сегодня в "Сбере" и у "Яндекса", абсолютно топовый уровень. И это очень важно", - добавил он.

Премьеру показали также цифровой гидроакустический модем для решения навигационных задач, систему сбора данных о походке человека и разработку безэкипажного катера, который может использоваться как осмотрово-патрульное судно для осмотра акватории портов, мониторинга обстановки возле терминалов разгрузки-погрузки и мониторинга обстановки вокруг мест добычи нефти и газа.

Мишустин поинтересовался, что конкретно разрабатывали студенты, отметил их достижения и призвал внимательно следить за тем, что уже сделано другими разработчиками, чтобы "заново не создавать то, что уже рядом".