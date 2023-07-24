Эксперт: полноценный специалист в рамках учебного модуля по ИИ будет готов за четыре года

Представитель компании "Вымпелком" Екатерина Бусыгина сообщила, что сам курс должен идти минимум семестр

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Полноценный специалист, обученный по обязательному модулю по искусственному интеллекту (ИИ) в вузах, может быть подготовлен к работе за четыре года - в рамках бакалаврской программы, а сам курс должен идти минимум семестр. Такое мнение высказала ТАСС представитель компании "Вымпелком" (бренд "Билайн") Екатерина Бусыгина.

"Билайн" готов оказать помощь в формировании такой программы", - сказала Бусыгина, назвав саму идею интересной.

По ее мнению, которая является главой департамента планирования и внедрения продуктов больших данных дирекции по ИИ и цифровым продуктам в компании, курс также должен включать в себя знания нормативов и законодательных актов в работе с данными, кодексов этики и общих правил гигиены работы с данными. То же касается архитектуры данных и систем, навыков анализа на базе различных языков программирования.

Впервые мысль об обязательном учебном модуле по ИИ в вузах высказал 19 июля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, акцентировав инициативу на вузах, в которых есть кафедры по IТ. Президент России Владимир Путин впоследствии поддержал идею.

"Главное, что должно быть в программе - это участие бизнеса в задачах, которые решают студенты в учебе, чтобы сократить разрыв между теорией и практикой", - заключила представитель "Билайна".