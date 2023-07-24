Мишустин обсудит с врио губернатора Омской области программу развития региона

Глава кабмина выслушал Виталия Хоценко на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует в понедельник провести отдельную встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко и обсудить с ним программу развития региона.

"Думаю, что надо нам сегодня еще пообщаться. Предлагаю отдельно посмотреть на программу развития Омской области, социально-экономическое положение", - заметил глава кабмина, выслушав Хоценко на выставке форума "Развитие малых городов и исторических поселений", который проходит во Владивостоке.

В экспозиции представлен отдельный стенд Омской области с реализованными и перспективными проектами.