Сумма возвращенных в Казахстан незаконно выведенных активов превысила $1,9 млрд

Эти средства вернули в собственность государства за полтора года

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана за полтора года вернули в собственность государства около 860 млрд тенге (более $1,9 млрд) незаконно выведенных активов. Об этом сообщила пресс-служба президента страны Касым-Жомарта Токаева по итогам его встречи с председателем агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали.

"В целом за 1,5 года обеспечен возврат в бюджет и субъектам квазигосударственного сектора имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 860 млрд тенге", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься возвратом финансовых средств, незаконно выведенных гражданами Казахстана за рубеж.