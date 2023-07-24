Нью-Йоркская фондовая биржа проведет делистинг "Циан" 1 августа

Как отметили на бирже, расписки больше не подходят для дальнейшего листинга и торговли на NYSE

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) 1 августа 2023 года исключит из обращения американские депозитарные расписки Cian PLC (платформа "Циан"). Соответствующее уведомление опубликовано на сайте компании.

"Нью-Йоркская фондовая биржа настоящим уведомляет Комиссию по ценным бумагам и биржам о своем намерении удалить американские депозитарные расписки <…> Cian PLC из листинга и регистрации на NYSE при открытии бизнеса 1 августа 2023 года <…>, поскольку, по мнению биржи, расписки больше не подходят для дальнейшего листинга и торговли на NYSE", - говорится в сообщении.

Торги расписками "Циан" на Нью-Йоркской фондовой бирже сначала были приостановлены с 28 февраля 2022 года. 15 марта 2023 года биржа приняла решение остановить их окончательно, напомнили в сообщении. 28 марта 2023 года Cian PLC подала в комитет совета директоров биржи апелляцию на это решение, но 21 июля комитет поддержал решение о делистинге.

Первичное публичное размещение акций Cian PLC на NYSE состоялось в ноябре 2021 года. Всего было предложено 18,2 млн американских депозитарных акций, из них 4,04 млн предложил "Циан", а 14,17 млн - некоторые из акционеров компании.