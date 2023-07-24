В Омской области промпроизводство за первые шесть месяцев 2023 года выросло на 9%

Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Промышленное производство в Омской области за первые шесть месяцев текущего года выросло на 9%, доложил врио губернатора региона Виталий Хоценко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"По этому году за полугодие у нас 9% по индексу промпроизводства, 10% - по обработке мы даем. Хорошие, слава богу, показатели", - отметил Хоценко.

Он рассказал и о развитии других отраслей. Так, в прошлом году в области ввели около 700 тыс. кв. м жилья. "В этом году сделаем точно больше. Уже мы видим динамику, она неплохая", - поделился врио губернатора.

По словам Хоценко, хорошие тенденции видны и в сельском хозяйстве. "И в молоке, и в мясе - везде прирастаем", - пояснил он.

"Промышленность, оборонно-промышленный комплекс у нас "прет" - мы в три раза увеличили выручку на предприятиях. Зарплаты средние - 80-90 тыс. рублей. Такого никогда не было в Омской области. Оборонно-промышленный комплекс нас сильно поддерживает", - заметил врио губернатора.