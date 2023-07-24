ЦБ продал на внутреннем рынке валюту на 1,7 млрд рублей с расчетами 21 июля

Минфин ранее сообщил, что с 7 июля по 4 августа направит на продажу иностранной валюты 34,89 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 21 июля на сумму 1,7 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Сумма продажи валюты на внутреннем рынке с расчетами 20 июля также составила 1,7 млрд рублей.

Ранее Минфин сообщил, что с 7 июля по 4 августа 2023 года направит на продажу иностранной валюты 34,89 млрд рублей, а ежедневный объем продажи составит в эквиваленте 1,7 млрд рублей.

Минфин РФ с 13 января возобновил продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".