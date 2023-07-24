В "Тинькофф банке" не могут назвать точных сроков восстановления международных переводов

В кредитной организации ранее предупредили своих клиентов о задержке отправок переводов в валюте после введения санкций США и Канады

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ряд международных переводов в "Тинькофф банке" остается возможным даже после недавних санкций США, однако конкретных сроков восстановления международных переводов в полном объеме пока нет. Об этом ТАСС сообщили в поддержке кредитной организации.

"На текущий момент некоторые международные переводы возможны. О том, когда полностью будут восстановлены все международные переводы, к сожалению, точно сказать не можем. Это зависит не от нас", - сообщил оператор поддержки.

Ранее "Тинькофф банк" предупредил своих клиентов о задержке отправок переводов в валюте после введения санкций США и Канады. Кроме этого, банк сообщил, что карты перестанут работать за границей, и посоветовал своим клиентам, которые находятся не в России, снять наличные. Также в банке добавили, что в ближайшее время будет прекращен выпуск карт платежной системы Union Pay.

20 июля США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка". В ответ "Тинькофф" заявил, что был готов к ним - все сервисы, приложения и продукты банка продолжат работу в штатном режиме. В банке добавляли, что пока выясняют, какое влияние будут иметь введенные санкции.

25 февраля 2023 года санкции против "Тинькофф банка" ввел ЕС, затем в мае в свой санкционной список банк внесла Великобритания. В ответ в банке также сообщали, что санкции не окажут существенного влияния на его кредитной организации, поскольку она готовилась к ним.