В Тбилиси цены на квартиры в новостройках за I полугодии выросли на 14,2%

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках города по итогам первого полугодия составила около $1,3 тыс.

ТБИЛИСИ, 24 июля. /ТАСС/. Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Тбилиси по итогам первого полугодия составила 3,4 тыс. лари (около $1,3 тыс.), что на 14,2% больше аналогичного показателя годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии.

По данным ведомства, средняя стоимость 1 кв. м в 10 районах грузинской столицы составила 3 422,2 лари. В конце июня 2022 года этот показатель составлял 3 004,7 лари (около $1,1 тыс.). Самые дорогие квартиры в новостройках района Мтацминда - 5 167 лари (около $2 тыс.) за 1 кв. м.

Средняя стоимость квартир, которые продаются без внутренней отделки (черный каркас), составила по итогам первого полугодия 2 629 лари (около $1 тыс.). Рост цены в этом сегменте недвижимости составил 18,6% в годовом выражении. Квартиры в новостройках с завершенными строительными и ремонтными работами (зеленый каркас) подорожали за год на 14,7%. Их средняя стоимость составляет 3 350 лари (около $1,3 тыс.).