"Яндекс" адаптировал сервис "Букмейт" для незрячих

Теперь он полноценно поддерживает работу скринридеров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сервис для чтения книг "Букмейт", принадлежащий "Яндексу", адаптирован для незрячих пользователей. Теперь он полноценно поддерживает работу скринридеров, сообщили в компании.

Программы экранного доступа, или скринридеры, зачитывают вслух содержимое экрана. Чтобы они верно воспроизводили интерфейс, нужна специальная разметка.

"В последней версии приложения для Android и iOS размечены и подписаны все значимые элементы: кнопки, разделы и другие объекты, которые влияют на взаимодействие с сервисом", - сообщили в "Яндексе".

Скринридер не будет дублировать информацию, к примеру, названия книг и имена авторов - повторяющиеся элементы в приложении сгруппированы.