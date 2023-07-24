Фальков сообщил, что наука в 2023 году получила больше 3 % госбюджета

Министр науки и высшего образования России отметил, что выше показатель был только в 2013 году

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Финансирование гражданской науки в 2023 году составило почти 706 млрд рублей, что превышает 3 % расходов федерального бюджета. Об этом в понедельник сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Что вселяет оптимизм: если посмотреть данные федерального казначейства, масштабы и приоритеты финансирования гражданской науки из федерального бюджета, то мы с вами увидим, что 2023 год является самым хорошим с этой точки зрения за последние 10 лет. Буквально в цифрах, на которые мы выходим: это 705 млрд и 900 млн, почти 706 млрд рублей, это больше 3 % - 3,11 % - расходов федерального бюджета", - сказал Фальков на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Как отметил министр, с 2020 года шел рост расходов на науку, и последний раз ее лучше финансировали только в 2013 году.