Якутия привлекла 925 млн рублей федеральных средств на создание комфортной городской среды

Руководитель центра компетенций по вопросам городской среды LETO в регионе Ирина Маркина отметила, что в 2023 году планируется благоустроить 22 общественных пространства и 65 дворовых территорий

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Якутия привлекла 925 млн рублей из федерального бюджета благодаря всероссийскому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщила в понедельник руководитель центра компетенций по вопросам городской среды LETO в Якутии Ирина Маркина.

"У нас 11 побед на конкурсе, <...> всего привлечено 925 млн рублей", - сказала Маркина, выступая на панельной дискуссии всероссийского форума малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны". Как следует из презентации, средства были привлечены из федерального бюджета в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Как отметила Маркина, Якутия участвует в конкурсе с 2018 года.

Среди задач центра - помощь муниципалитетам в подготовка и реализация проектов, проведение образовательных мероприятий для муниципалитетов и профильных специалистов. Всего в Якутии с 2019 года благоустроено в малых городах и селах Якутии 49 общественных пространств, 243 дворовые территории. В этом году планируется благоустроить 22 общественных пространства и 65 дворовых территорий.

О форуме "Малые города: опора большой страны"

Форум проходит 24 июля во Владивостоке. Эксперты обсудят управление комфортной городской средой, инструменты поддержки и развития проектов городской среды и траектории творческого развития малых городов. Предполагается обсудить некоторые типичные проблемы, возникающие при проектировании и создании общественных пространств. Главным событием форума станет подведение итогов VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе II Конкурса для регионов Дальневосточного федерального округа.