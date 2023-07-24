Свыше 1,5 млн россиян оформили самозанятость в Сбере

По данным регистраций в сервисе Сбера "Свое дело", чаще всего самозанятые работают в строительстве и ремонте, IТ, автоперевозках и автосервисе, индустрии красоты, маркетинге, рекламе и исследованиях

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Количество пользователей сервиса Сбера для самозанятых превысило 1,5 млн человек, почти 90% потребителей услуг самозанятых - физические лица. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Полтора миллиона россиян оформили самозанятость в Сбере. Наш сервис не только упрощает оплату налогов на профессиональный доход, но и предоставляет удобные решения для ведения своего дела. 89% потребителей услуг самозанятых - физические лица. Треть из них работают с постоянными клиентами, а большинство новых клиентов приходят по рекомендации друзей и знакомых. Самый популярный способ оплаты услуг - перевод на карту", - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, слова которого приводит пресс-служба кредитной организации.

По данным регистраций в сервисе Сбера "Свое дело", чаще всего самозанятые работают в строительстве и ремонте (22,9%), IТ (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%), сообщил банк.

Больше всего зарегистрированных самозанятых живут в Москве (20,4%), Санкт-Петербурге (7,3%), Московской области (6,6%), Краснодарском крае (4,8%) и в Свердловской области (3,2%). Средний возраст самозанятого - 34 года, мужчин и женщин примерно поровну.

После регистрации самозанятости в "СберБанк Онлайн" клиент может формировать чеки вручную или автоматически (при поступлении переводов от физических лиц), отправлять их клиентам, просматривать статистику дохода. Кроме того, можно оплачивать налог с учетом налогового бонуса и формировать справки о постановке на учет и доходах. С июня 2023 года все самозанятые страны могут зарегистрировать свой бренд (название, слоган, логотип). Это позволит им продавать свою продукцию на маркетплейсах и торговать собственной франшизой.