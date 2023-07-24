24 июля, 08:33

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на добычу угля на участке в Хакасии

Проект реализуется компанией "СУЭК-Хакасия"

ТАСС, 24 июля. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проект разработки угля на участке на Черногорском месторождении в Хакасии. Об этом говорится в сообщении ведомства в понедельник.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации на разработку угля на участке Черногорского каменноугольного месторождения в Республике Хакасия", - говорится в сообщении. Проект реализуется компанией "СУЭК-Хакасия".

Планируется разрабатывать уголь открытым способом на южной части участка, который расположен вблизи левого берега Енисея. На угольном разрезе создадут отвал, реконструируют склад горюче-смазочных материалов, построят двухтрансформаторную подстанцию, модернизируют систему водоснабжения и водоотведения.

Черногорское месторождение каменного угля входит в состав Минусинского угленосного бассейна. Разрез "Черногорский" расположен в западной части месторождения и эксплуатируется с 1958 года.

СУЭК - крупнейшая угольная компания РФ, она работает с 2001 года. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 регионах России. В 2022 году угледобывающие предприятия компании в республике отгрузили потребителям свыше 12 млн тонн угля. Это максимальный результат за 20 лет работы СУЭК в регионе. 

Теги:
РоссияХакасия
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