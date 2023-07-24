Одной из главных тем "Российской энергетической недели" станет искусственный интеллект

По словам ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова, форум сохраняет статус одной из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий об энергетике

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Одной из главных тем Международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет в Москве с 11 по 13 октября, станет развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщил Росконгресс по итогам заседания оргкомитета.

"Отдельное внимание в рамках деловой программы будет уделено развитию и использованию в энергетике искусственного интеллекта", - говорится в сообщении со ссылкой на слова вице-премьера РФ Александра Новака. Главной темой форума станет "Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее".

"Мы хотим продемонстрировать открытость России к сотрудничеству в области ТЭК с представителями других стран в новых геополитических условиях, а также подчеркнуть направленность на использование цифровых и других современных технологий в энергетической сфере", - сообщил вице-премьер.

По словам советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2023 Антона Кобякова, форум сохраняет статус одной из наиболее авторитетных площадок для отраслевых дискуссий об энергетике. "Мы видим большой международный интерес к событию. В настоящий момент прорабатывается участие высокопоставленных гостей из зарубежных стран. Уверен, что РЭН по традиции соберет ведущих экспертов отрасли и представителей нового поколения в энергетической сфере и позволит в привычном формате обсудить ключевые вопросы развития мирового ТЭК", - отметил он.

О форуме

Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. Организаторами являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.