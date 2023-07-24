МИД КНР: экспортные ограничения Японии в отношении полупроводников нацелены против Китая

Как уточнила официальный представитель ведомства Мао Нин, китайская сторона настаивает, чтобы Япония в процессе торгово-экономического сотрудничества с КНР "руководствовалась долгосрочными интересами"

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Власти КНР считают антикитайской мерой введенные в Японии ограничения на экспорт современного оборудования для производства полупроводников. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Японская сторона не принимает во внимание обеспокоенность Китая, специально прибегая к ограничительным мерам, которые, безусловно, нацелены против КНР", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать вступление в силу 23 июля ограничений на экспорт оборудования для производства полупроводников в Японии.

Мао Нин напомнила, что Пекин на разных уровнях делал Токио серьезные представления по этомуповоду, выражая категорическое недовольство. По ее словам, подобными "ошибочными действиями" японские власти нарушают принципы рыночной экономики и правила свободной торговли.

"Тем самым Япония не только причиняет ущерб заинтересованным компаниям, но и оказывает [негативное] влияние на безопасность и стабильность региональных, а также глобальных цепочек поставок полупроводников", - добавила официальный представитель.

Как она уточнила, китайская сторона настаивает, чтобы Япония в процессе торгово-экономического сотрудничества с КНР "руководствовалась долгосрочными интересами" и не препятствовала регулярному взаимодействию двух стран в соответствующей сфере. "Мы будем внимательно следить за влиянием, которое оказывает эта стратегия по введению ограничений, и решительно защищать собственные интересы", - подытожила Мао Нин.

В октябре прошлого года США ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире по производству соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.