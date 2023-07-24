Stellantis и Samsung договорились о строительстве второго аккумуляторного завода в США

По словам гендиректора Stellantis Карлоса Тавареса, "создание завода позволит реализовать планы по выпуску в Северной Америке к концу десятилетия не менее 25 новых электромобилей"

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Франко-итало-американский автоконцерн Stellantis и южнокорейская компания Samsung подписали в понедельник соглашение о строительстве второго крупного завода в США по производству аккумуляторов для электромобилей. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, ежегодная производственная мощность предприятия, которое, как ожидается, начнет выпускать продукцию в 2027 году, составит 34 ГВт·ч.

"Создание завода позволит реализовать наши планы по выпуску в Северной Америке к концу десятилетия не менее 25 новых электромобилей", - заявил Карлос Таварес, генеральный директор концерна Stellantis, владеющего, в частности, такими брендами, как Jeep, Peugeot и Ram. По словам представителя Samsung Чхве Юн Хо, новое предприятие ускорит выход южнокорейской компании на рынок США.

В прошлом году Stellantis и Samsung объявили о планах строительства в США первого аккумуляторного завода производственной мощностью 33 ГВт·ч с капиталовложениями в размере $2,5 млрд.

При этом южнокорейская компания строит совместно с General Motors еще одно предприятие по выпуску аккумуляторов для электрокаров с ежегодной потенциальной мощностью 30 ГВт·ч. Завод запустит производственные линии в 2026 году.