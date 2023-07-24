В Свердловской области предоставят льготу инвесторам в рамках проекта "Профессионалитет"

В департаменте информационной политики региона уточнили, что сумма налогового вычета составит 50% от стоимости переданного имущества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Инвесторам, передающим имущество для создания образовательно-производственных кластеров в Свердловской области в рамках федерального проекта "Профессионалитет", предоставят налоговый вычет. Соответствующий законопроект внесло законодательное собрание правительство региона, сообщили в пресс-службе областного парламента в понедельник.

"Законопроектом предлагается предоставить право на применение инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль тем организациям, которые безвозмездно передают имущество имеющим государственную аккредитацию образовательным организациям - участникам образовательно-производственных центров (кластеров) в рамках федерального проекта "Профессионалитет", - цитирует пресс-служба председателя заксобрания Людмилу Бабушкину.

В департаменте информационной политики региона уточнили, что сумма вычета составит 50% от стоимости переданного имущества. Льготу планируется распространить на имущество стоимостью до 30 млн рублей на 2023-2026 годы. Мера направлена на привлечение предприятий к участию в проекте "Профессионалитет", она также поможет обеспечить образовательные учреждения необходимой базой для подготовки специалистов востребованных специальностей.

Образовательно-производственные кластеры создаются на основе интеграции организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, и предприятий реального сектора экономики.

Федеральный проект "Профессионалитет" нацелен на комплексную модернизацию системы среднего профобразования, выстраивание новой отраслевой модели подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. В проекте активно участвуют крупнейшие предприятия Свердловской области.