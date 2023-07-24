Власти Киргизии откажутся от услуг частных подрядчиков при строительстве дорог

Президент страны Садыр Жапаров пояснил, что ранее подряды на строительство получали иностранные компании, которые при содействии местных чиновников в несколько раз завышали цены

БИШКЕК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Киргизии откажутся от практики привлечения частных подрядчиков для строительства дорог в республике. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров.

"Отныне государство само будет строить дороги. <...> Мы передали технику министерству транспорта и сами начали строить дороги", - сказал он в интервью агентству Kabar.

Глава государства пояснил, что ранее подряды на строительство получали иностранные компании, которые при содействии местных чиновников в несколько раз завышали цены. По словам Жапарова, вскоре Минтранс республики получит около 700 единиц строительной техники, а укладка дорог начнет обходиться в несколько раз дешевле, чем сейчас.