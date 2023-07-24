В Госдуме считают, что цифровой рубль может усложнить ведение бизнеса в удаленных регионах

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин отметил, что качество необходимой инфраструктуры там пока недостаточно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Внедрение цифрового рубля может усложнить ведение бизнеса в некоторых удаленных регионах, где качество необходимой инфраструктуры пока недостаточно. Об этом на пресс-конференции по итогам весенней сессии комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству заявил его глава Александр Демин.

"Если в центральных регионах точно есть перспектива для развития, то, например, в удаленных регионах, где есть проблемы со связью, где не всегда есть возможность тот же терминал использовать, тут больше вопросов. С одной стороны, цифровой рубль снимет транзакционные издержки при оплате, а с другой стороны, он приведет к тому, что они [предприниматели] будут обязаны пересмотреть структуру своего бизнеса и полностью ее оцифровать. На мой взгляд, это перспективная ситуация, она во многом снимет вопросы с точки зрения комиссии, эквайринга, но с другой стороны, конечно, усложнит ведение бизнеса для удаленных регионов, где не всегда все хорошо с инфраструктурой", - сказал депутат.

Госдума 11 июля приняла в третьем чтении закон о внедрении в России цифрового рубля и создании соответствующей платформы. Согласно принятому закону, кредитование счетов цифрового рубля и начисление процентов на остаток цифровых рублей запрещается. Также запрещено открытие совместных счетов цифрового рубля несколькими пользователями. Кроме того, ЦБ наделен правом отказать участнику платформы в проведении операции по распоряжению клиента, если будут выявлены признаки операции без согласия клиента.