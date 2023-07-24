Более 100 субъектов МСП Подмосковья получат субсидии на маркетплейсы

В рамках субсидии при выходе на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 100 субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области получат субсидии при выходе на маркетплейсы, общий объем финансовой поддержки оценивается в 29 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Субсидия на маркетплейсы в Подмосковье работает третий год и уже доказала свою актуальность у бизнеса. В этом году для удобства и максимального охвата предпринимателей подать заявку на получение поддержки можно до конца года. В ходе первой комиссии победителями были признаны 110 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 69 - индивидуальные предприниматели. Общий объем поддержки составит порядка 29 млн рублей", - сказала Зиновьева.

Как рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона, в рамках субсидии при выходе на маркетплейсы предприниматели могут компенсировать до 50% стоимости комиссии, доставки и продвижения товаров. Максимальный размер субсидии составляет 500 тыс. рублей. Подать заявку на участие в конкурсе субсидий при выходе на маркетплейсы можно на региональном портале госуслуг.