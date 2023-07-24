Цена на нефть в Японии выросла до максимума с ноября 2022 года

По данным Kyodo, рост цен связан с ожиданием импортеров, что сохраняющееся ослабление курса иены к доллару приведет к дальнейшему повышению стоимости нефти, закупаемой на Ближнем Востоке

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Цена на нефть в Японии в понедельник выросла до максимума с ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Токийской товарно-сырьевой бирже.

Так, цена за 1 килолитр (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 68 тыс. иен ($480), что примерно на $6 выше, чем в пятницу.

Как отмечает агентство Kyodo, рост цен связан с ожиданием импортеров, что сохраняющееся ослабление курса японской иены к доллару США приведет к дальнейшему повышению стоимости нефти, закупаемой на Ближнем Востоке. Кроме того, по мнению агентства, соответствующая тенденция может увеличить финансовую нагрузку на японские предприятия и домохозяйства.