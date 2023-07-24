Более 80% управляющих компаний получили в 2022 году предписания ЦБ об устранении нарушений

По данным НАУФОР, всего было выдано 1,071 тыс. предписаний

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 80% управляющих компаний (УК) получали в прошлом году от Банка России предписания об устранении нарушений. Всего было выдано 1,071 тыс. предписаний - это практически в два раза больше, чем за любой из предшествующих периодов начиная с 2018 года, следует из анализа деятельности управляющих компаний, который подготовила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

На медианном уровне на одну компанию пришлось одно-два предписания, верхний предел - 85 штук. Предписания по представлению информации получали 72% УК, всего направлено 1,532 тыс. предписаний, что в целом не выходит за рамки статистики 2018-2021 гг. На медианном уровне на одну компанию пришлось два предписания, максимальное количество - 223 штуки.

Административные санкции в виде предупреждений и штрафов в минувшем году, вопреки обычной практике, на УК не накладывались. Это согласуется с решением Банка России снизить надзорную нагрузку на финансовые организации в кризисный период. Введенные прошлой весной послабления по большей части уже не действуют, и в 2023 году, вполне вероятно, вновь последуют административные меры, отмечается в документе.

При этом около половины управляющих компаний в 2022 году было вовлечено в судебные разбирательства в связи с осуществлением соответствующей деятельности. Максимальное количество разбирательств на одну компанию выросло на 30%, до 221, следует из подготовленного НАУФОР анализа деятельности управляющих компаний.