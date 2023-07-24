Управляющие компании в 2022 году нарастили объем активов на 7,4%

Он достиг 14,6 трлн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Общий объем активов под управлением управляющих компаний (УК), вопреки сложной ситуации на рынке, вырос в 2022 году на 7,4% (1 трлн рублей) и достиг 14,6 трлн рублей - это больше, чем за любой из предшествующих периодов начиная с 2018 года, следует из анализа деятельности управляющих компаний, который подготовила Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР).

При этом в сравнении с 2021 годом успехи достаточно 2022 года скромные: тогда прирост составил 24,9% (в абсолютном выражении - 2,7 трлн рублей). Медианное значение по всем компаниям увеличилось на 14,7%, до 10,4 млрд рублей (годом ранее - на 63,3%).

Максимальный объем активов в одной компании оценивается в 1,500 трлн рублей, или 10,3% от общей суммы, а на первую десятку пришлось 52,9%. В 2021 году лидирующая по объемам УК располагала активами на 1,040 трлн рублей (7,7%) при той же доле топ-10.

Разброс прироста/убыли объемов активов под управлением оказался в 2022 году существенным: максимальный приток в одной УК оценивается в 730 млрд рублей, наибольшие потери - в 770 млрд рублей. Нарастили активы более чем на 1 млрд рублей 33% УК, потеряли свыше этой суммы 17%. Четыре компании (1,5% от общего числа) по итогам года полностью утратили активы под управлением.

Структура активов под управлением УК год от года корректируется. В 2021 году крупнейшим активом стали закрытые и интервальные паевые фонды, ориентированные на квалифицированных инвесторов, - 38,0% общего объема. Они обошли пенсионные резервы и пенсионные накопления НПФ (33,9%) на 4,1% пункта. В 2022 году этот разрыв увеличился до 7,5% пункта, и фонды для квалифицированных инвесторов стали доминирующим активом - 41,9% от общего объема активов под управлением. На втором месте остались инвестиционные ресурсы НПФ (34,3%). Далее с большим отставанием идут активы в доверительном управлении (10,4%, включая ИИС).