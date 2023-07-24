"Норникель" в I полугодии снизил производство никеля на 9%

Оно составило 91 тыс. тонн

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Норникель" в I полугодии 2023 года снизил объем выпуска никеля на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 91 тыс. тонн, в связи с проведением плановых ремонтных работ печей на Надеждинском металлургическом заводе, а также мельницы на Талнахской обогатительной фабрике в первом квартале, говорится в сообщении компании.

Объем производства палладия вырос на 5% - до 1,482 тыс. тройских унций, платины - на 15%, до 367 тыс. тройских унций, производство меди сохранилось на уровне 203 тыс. тонн.

Во II квартале компания снизила выпуск никеля на 4% по сравнению с предыдущим кварталом - до 45 тыс. тонн. Производство палладия выросло на 6% к I кварталу и составило 761 тыс. унций. Производство платины выросло на 4% - до 187 тыс. унций, меди - снизилось на 13%, до 95 тыс. тонн.

По итогам I полугодия производство палладия и платины выросло на 5% до 1 482 тыс. унций и на 15% до 367 тыс. унций, соответственно. "Увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было связано в первую очередь с повышенным содержанием металлов платиновой группы в файнштейне Норильского дивизиона, а также повышению операционной эффективности Кольского дивизиона после внедрения ряда мероприятий", - уточнили в компании.

"Норникель" также подтверждает прогноз производства металлов из российского сырья в рамках ранее заявленного диапазона на 2023 год.

По словам старшего вице-президента - производственного директора компании Сергея Степанова, производство металлов показало разнонаправленную динамику в первом полугодии 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года. "Мы увеличили производство металлов платиновой группы за счет роста добычи руды на руднике Медвежий ручей, повышения эффективности доизвлечения драгоценных металлов из остатков хлорного выщелачивания в цехе электролиза никеля Кольского дивизиона, а также переработки ранее накопленного незавершенного производства. В то же время производство никеля снизилось по плану в связи с сезонным фактором - межнавигационной паузой в Дудинском порту, а также по причине проведения плановых ремонтов печей на Надеждинском металлургическом заводе и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике", - отметил Степанов.

При этом он указал, что одним из достижений первого полугодия стало улучшение качества никелевых катодов Кольского дивизиона, в которых удалось снизить содержание примесей на 40% относительно уровня 2022 года. Кроме того, благодаря программе повышения операционной эффективности, Забайкальский дивизион "Норникеля" увеличил объем переработки и извлечения металлов.

В компании напомнили, что проведение капитального ремонта и модернизации печи взвешенной плавки № 2 Надеждинского металлургического завода запланировано на конец текущего - начало 2024 года.

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.