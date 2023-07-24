Минфин предложил провести эксперимент по электронной регистрации бизнеса

Координатором проекта выступит ФНС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает провести эксперимент, позволяющий гражданам на специальном сервисе электронно зарегистрировать бизнес, дистанционно открыть счет при его регистрации и получить электронную подпись. Соответствующий проект постановления разработан министерством и опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления предусматривает проведение эксперимента по реализации комплексной услуги "Старт бизнеса онлайн", включающей в себя электронную регистрацию бизнеса, дистанционное открытие счета при регистрации бизнеса и получение электронной подписи", - говорится в пояснительной записке к документу.

Эксперимент планируется провести с 1 сентября 2023 года по 31 мая 2025 года. Координатором проекта будет ФНС.

"Эксперимент позволит гражданам выбрать банк для открытия первого расчетного счета для бизнеса в процессе подачи заявления на государственную регистрацию бизнеса в электронной форме и начать вести бизнес и пользоваться расчетным счетом в банке "в один клик" за один день, а также предоставит гражданам возможность получить электронную подпись для нового бизнеса в рамках единого процесса", - уточняется в пояснительной записке.

Предполагается, что эксперимента значительно увеличить количество пользователей Единой биометрической системы (ЕБС) из числа банков для дистанционного открытия счета, а также физических лиц, обращающихся за получением подтвержденной учетной записи ЕБС.

Проект постановления разработан в соответствии с поручением вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.