На бирже Binance начались торги криптовалютой с биометрической идентификацией Worldcoin

Чтобы получить уникальный номер, который подтверждает, что владелец токена является реальным человеком, необходимо сканировать радужную оболочку глаза в пунктах сбора биометрических данных

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Криптовалюта Worldcoin, разработанная компанией Tools for Humanity главы OpenAI Сэма Альтмана, в понедельник введена в обращение на бирже Binance. Ее отличительная особенность - использование уникальных биометрических идентификаторов, чтобы отличать людей от искусственного интеллекта (ИИ) в интернете, говорится в заявлении компании.

"Сегодня стартует проект, который мы начали делать более трех лет назад. В случае успеха он станет надежным инструментом, чтобы отличать людей от ИИ в сети, сохраняя полную конфиденциальность", - отмечается в заявлении, опубликованном компанией в понедельник в Twitter. Worldcoin состоит из "ключа идентификации World ID и цифровой валюты". Как утверждают создатели продукта, идентификатор World ID, основанный на технологии блокчейн, "позволит хранить уникальные данные о пользователях без риска нарушения конфиденциальности или контроля со стороны сторонних организаций".

Чтобы получить ключ (уникальный номер, который подтверждает, что владелец токена является реальным человеком), необходимо сканировать радужную оболочку глаза в пунктах сбора биометрических данных, оборудованных специальным устройством. В компании его называют словом "orb" (в переводе с английского означает "сфера", "шар"). К моменту запуска проекта такие пункты начали работу в 35 городах в 20 странах мира. При этом в некоторых государствах первые пользователи валюты получат один токен бесплатно в качестве поощрения.

Число пользователей платформы Worldcoin достигло 2 млн уже на стадии бета-тестирования, отмечает в понедельник агентство Reuters. Крупнейшая криптовалютная биржа Binance согласилась провести листинг Worldcoin. Как убедился корреспондент ТАСС, торги токенами WLD начались в 12:00 по московскому времени.