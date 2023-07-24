Мишустин поручил Минстрою найти дополнительные средства для дорожного фонда Приморья

Там ведется строительство нескольких логистически важных трасс

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России найти средства для дорожного фонда Приморского края, где ведется строительство нескольких логистически важных трасс. Об этом губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал журналистам по итогам встречи с Мишустиным в понедельник.

Мишустин начал поездку по отдельным регионам Сибири и Дальнего Востока. В понедельник он прибыл во Владивосток, где принял участие во всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". Нынешняя поездка во Владивосток стала для Мишустина первым посещением города за то время, что он занимает пост главы кабмина.

"Мы, конечно, проговорили о необходимости выделения дополнительных денежных средств на дорожно-транспортную инфраструктуру и транспортную логистику, что имеет большое значение для Приморского края. Даны соответствующие поручения по поиску тех средств, которые могли бы позволить нам больше вкладывать денежных средств в дорожный фонд. Соответственно - делать дороги к погранпереходам, продолжение дороги Владивосток - Порт Восточный", - рассказал Кожемяко.

Он добавил, что после отданных поручений властям Приморья нужно будет отработать вопросы по поиску средств с министерством транспорта и профильными вице-премьерами правительства. "Частично у нас документация подготовлена, частично нужно готовить с тем, чтобы в течение трех-четырех лет эти задачи по строительству второго участка трассы Владивосток - Находка - Порт Восточный, по строительству дорог к погранпереходам были решены", - отметил губернатор.

По информации правительства Приморья, ремонт и реконструкция подъездных дорог с мостами к пограничным переходам в Приморье на долгосрочный период оценивается примерно в 60 млрд рублей. Сейчас у погранпереходов в некоторых регионах Дальнего Востока регулярно образовываются очереди из большегрузных машин, ожидающих возможности пересечь российско-китайскую границу. Это происходит, в частности, из-за отсутствия инфраструктуры, оборудованных стоянок для автомобилей.