Аксаков не исключил выпуска цифровых активов в рамках исламского банкинга

Как отметил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, эксперимент внедрения исламского банкинга в некоторых регионах продлится два года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Цифровые активы в будущем могут выпускаться в рамках исламского банкинга, внесение поправок, предусматривающие такой финансовый инструмент, обсуждается депутатами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

"При этом мы рассматриваем вопросы выпуска цифровых исламских финансовых активов, иных инструментов, связанных с этим видом бизнеса. И вполне возможно, поправки внесем в закон, позволяющие цифровые активы использовать как исламские инструменты", - сказал он.

Аксаков также отметил, что эксперимент внедрения исламского банкинга в некоторых регионах РФ продлится два года, а правительство может его продлить. "По некоторым оценкам, до $14 млрд дополнительных инвестиций может поступит в российскую экономику, в том числе из стран, где активно используют эти инструменты. Турция, арабские страны, Индонезия, Пакистан выражали большую заинтересованность. Будем надеяться, что они поучаствуют и в финансировании тех проектов, которые будут реализовываться через субъекты федерации", - добавил депутат.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, который предусматривает проведение эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Эксперимент пройдет в Башкирии, Татарстане, Чечне и Дагестане. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России. Устанавливается двухгодичный срок проведения эксперимента (с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года), который также может быть продлен правительством по согласованию с ЦБ.