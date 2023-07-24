24 июля, 10:27

Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля

Алексей Бабушкин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Бабушкин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля - специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Речь идет о дополнительной форме российской национальной валюты, которую будут выпускать наряду с уже существующими формами денег. Таким образом, у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Совершать операции с новым денежным форматом можно будет при помощи платформы цифрового рубля - специальной информационной системы, оператором которой, согласно закону, становится Банк России. Закон, за исключением ряда положений, вступает в силу с 1 августа 2023 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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