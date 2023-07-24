С 2024 года право на кредитные каникулы будет действовать постоянно

Как поясняли законодатели, это защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит им избежать банкротства, а банкам - снизить риск невозврата займа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на кредитные каникулы по автомобильным и потребительским займам становится бессрочным. Соответствующий документ опубликован.

Норма начнет действовать с 1 января 2024 года - именно тогда закон вступит в силу.

Возможность взять отсрочку по потребительским кредитам была введена в 2020 году, чтобы поддержать россиян в пандемию. Она действовала до 30 сентября 2020 года. Аналогичная мера вводилась с 8 марта по 30 сентября 2022 года и с 1 января по 31 марта 2023 года - на фоне санкций. Теперь она закрепляется на постоянной основе.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении кредитных каникул по ипотеке. Таким образом, теперь механизм покрывает все типы кредитов.

Как поясняли законодатели, это защитит права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, позволит им избежать банкротства, а банкам - снизить риск невозврата займа.

Механизм кредитных каникул

Закон дает право гражданину, заключившему договор потребительского займа, обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до шести месяцев. В течение этого времени заемщик вправе не вносить платежи по договору. Дата начала льготного периода не должна отставать от момента обращения заемщика более чем на месяц. Направить обращение можно в любой момент действия кредитного договора.

Решение распространяется на россиян, размер кредита которых не превышает определенную сумму. Ее установит правительство. До соответствующего решения предусмотрен такой предельный размер: 1,6 млн рублей для автокредитования, 150 тыс. рублей - для кредитных карт и 450 тыс. рублей для остальных потребительских займов (или эквивалент в иностранной валюте по курсу на дату выдачи в обоих случаях).

Отсрочку по платежам можно получить один раз за время действия кредитного договора. Сведения о каникулах будут отражаться в кредитной истории заемщика, но не будут ее ухудшать. В течение льготного периода запрещается начисление неустойки (штрафов, пени), обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. Проценты, которые начисляются в течение каникул, будут равны процентам по договору.

Для получения кредитных каникул должны быть соблюдены несколько условий: заемщик находится в трудной жизненной ситуации, но не признан банкротом, находящееся в залоге имущество не арестовано приставами, размер займа - не больше определенной суммы, условия договора не изменялись по требованию заемщика. Помимо этого, не должны одновременно действовать другие кредитные каникулы.

Под трудной жизненной ситуацией понимается снижение дохода заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за прошедший год, проживание в зоне чрезвычайной ситуации и утрата имущества в результате ЧС.