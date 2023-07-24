Экспорт свинины из РФ в I полугодии вырос почти в 1,6 раза

Показатель достиг 74 тыс. тонн

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экспорт свинины из России в первом полугодии 2023 года вырос почти в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 74 тыс. тонн, при этом экспортная выручка в годовом выражении увеличилась на 86%. Об этом сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе.

"За первые 6 месяцев 2023 года Россия отправила на зарубежные рынки более 74 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов, что на 57% больше аналогичного периода предыдущего года. Экспортная выручка в годовом выражении увеличилась на 86%", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в том числе с начала года вновь наращивает импорт российской свинины Вьетнам. Так, за период с января по июнь отгрузки в эту страну выросли в стоимостном выражении в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием 2022 года, а в физическом - в 2,1 раза, составив более 38 тыс. тонн. Более 60% этого объема пришлось на замороженное мясо свиней, 35% составили субпродукты.

Кроме того, в Белоруссию поставлено более 20 тыс. тонн свинины, что на 44% больше аналогичного периода прошлого года. Выручка от экспорта свинины в соседнее государство увеличилась на 58%. Также в топ-3 покупателей в текущем году вошла Монголия. Отгрузки в эту страну за 6 месяцев выросли на 33% в физическом выражении (до 3,3 тыс. тонн) и почти в 2 раза в денежном.

Четвертое и пятое места занимают Сербия и Гонконг, где также зафиксирована значительная позитивная динамика. Так, экспорт в Сербию по итогам полугодия вырос в 6,6 раза, до 3,2 тыс. тонн, в Гонконг - на 56%, до 3 тыс. тонн, отмечается в сообщении "Агроэкспорта".

"На первые месяцы 2022 года пришелся спад, связанный с нарушениями логистики в страны дальнего зарубежья, валютными курсами, вопросами оплаты и т. д. Однако в последующие месяцы прошлого года экспортеры сумели выйти на стабильные уровни поставок. Мы удовлетворены, что в 2023 году удалось удвоить отгрузки во Вьетнам по сравнению с низкой базой прошлого года, нарастить отгрузки в Монголию, Сербию и ряд других стран - все это говорит о возвращении экспорт на устойчивый уровень", - отмечает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, чьи слова приводятся в сообщении.