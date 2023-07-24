Росприроднадзор выдал положительное заключение по проекту "Порт Эльга"

Угольный морской терминал "Порт Эльга" примет первый балкер в начале 2025 года, отметили в компании ЭЛСИ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) выдала положительное заключение проекту строительства угольного морского терминала "Порт Эльга" мощностью 30 млн тонн в год. Об этом говорится в сообщении ЭЛСИ, управляющей комплексом активов, которые входят в первую тройку российских угледобывающих предприятий по объему добычи и транспортировки угля.

"Заключение комиссии по проектной документации "Угольный морской терминал "Порт Эльга" в районе мыса Манорский" утверждено приказом Росприроднадзора от 23 июня 2023 года", - говорится в сообщении.

В ЭЛСИ отметили, что по окончании строительства терминал сможет принимать одновременно до четырех судов дедвейтом до 85 тыс. тонн каждое. Угольный морской терминал "Порт Эльга" примет первый балкер в начале 2025 года.

О проекте

Проект терминала "Порт Эльга" реализуется на мысе Манорский в Хабаровском крае. Объект является частью дальневосточного логистического кластера ЭЛСИ. По оценке компании, мощность терминала составит 30 млн тонн в год. Уголь с Эльгинского месторождения будет поступать туда по Тихоокеанской железной дороге.

Ранее объем капитальных затрат на строительство железнодорожной ветки и порта Эльга оценивался в 136,5 млрд рублей.

Активы компании ЭЛСИ расположены в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях.