24 июля, 10:39,
обновлено 24 июля, 10:48
Санкции в отношении России

"Казпочта" с 20 июля приостановила обслуживание переводов системы "Юнистрим"

REUTERS/ Shamil Zhumatov
© REUTERS/ Shamil Zhumatov

Российская платежная система ранее подпала под санкции США

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Национальный оператор почты Казахстана "Казпочта" временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе "Юнистрим", подпавшей под санкции США. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в кол-центре "Казпочты".

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"С 20 июля временно приостановили обслуживание переводов "Юнистрим" из-за санкций", - сказала оператор. При этом она затруднилась ответить, когда переводы смогут возобновиться.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе. 

Теги:
КазахстанРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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