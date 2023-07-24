Новым регионам направили 142 млн рублей на ведение лесного хозяйства в 2023 году

Кроме того, сотрудники региональных лесных ведомств обучаются структуре государственного управления лесами и предоставлению госуслуг, механизму управления финансами, организации использования лесов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области получат 142 млн рублей на охрану лесов от пожаров и организацию лесопользования. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Средства направлены в эти субъекты для финансирования переданных полномочий в области лесных отношений. Такой финансовый механизм предусмотрен для всех регионов России. Сегодня новыми субъектами ведется активная работа по реализации программы социально-экономического развития. Выделенные 142 млн рублей пойдут в том числе на охрану лесов от пожаров и меры пожарной безопасности. Это поможет сохранить лесной фонд ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - сказала замглавы Рослесхоза Анастасия Винокурова, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в целях вхождения новых регионов в систему лесного хозяйства России сотрудники региональных лесных ведомств обучаются структуре государственного управления лесами и предоставлению госуслуг, механизму управления финансами, организации использования лесов, лесоустройству и охране лесов от пожаров.