24 июля, 11:13

СМИ: СПГ-терминал в Нидерландах за полгода обеспечил 15% потребностей Чехии в газе

По данным агентства ČTK, с января по июнь включительно из терминала в Эмсхавене в республику поступило более 1 млрд куб. м сжиженного газа

ПРАГА, 24 июля. /ТАСС/. Поставки сжиженного газа из терминала в морском порту Эмсхавен в Нидерландах за первое полугодие 2023 года обеспечили примерно 15% годового потребления газа в Чехии. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство​​​​​​​ ČTK.

С января по июнь включительно из терминала в Эмсхавене в республику поступило более 1 млрд куб. м сжиженного газа. Энергетическое сырье было доставлено в нидерландский порт 12 океанскими танкерами-газовозами. Поставки осуществлялись преимущественно из США.

Чехия арендовала до 2027 года часть мощностей терминала для приема СПГ в Эмсхавене. Республика может складировать там 3 млрд куб. м сжиженного газа. Этот объем покрывает примерно треть ежегодных потребностей страны в газе.

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, слова которого привело агентство, назвал Эмсхавен "первым действующим в Европе СПГ-терминалом" после начала специальной операции России на Украине. По словам министра, он существенно "содействует укреплению чешской и европейской энергетической безопасности". Сикела также проинформировал, что сейчас подземные газохранилища республики наполнены газом на 89%. 

Теги:
Нидерланды
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