Промсвязьбанк завершил процедуру интеграции в свою сеть Госбанка ЛНР

В результате интеграции совокупная клиентская база ПСБ в республике превысила 900 тыс. физических лиц, организаций и предпринимателей

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) завершил процедуру присоединения Государственного банка Луганской Народной Республики. Совокупная клиентская база ПСБ в регионе после интеграции превысила 900 тысяч физических и юридических лиц, сообщили в пресс-службе банка.

"ПСБ завершил процесс присоединения Государственного банка Луганской Народной Республики (ООО "ПСБ Луганск"). В рамках интеграции проведена масштабная работа по объединению клиентских баз, перестройке бизнес-процессов и централизации банковской инфраструктуры", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в результате интеграции совокупная клиентская база ПСБ в республике превысила 900 тыс. физических лиц, организаций и предпринимателей. Офисы бывшего Госбанка стали частью региональной сети ПСБ, которая достигла 130 точек обслуживания более чем в 50 городах присутствия на территории ЛНР.

В ноябре президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому, государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы банку ПСБ. Интеграция Центробанка ДНР была завершена в начале июля.