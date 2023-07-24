СБУ начала расследовать дело об обходе санкций российскими банкирами

Спецслужба, в частности, утверждает, что "разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины расследует дело о попытке российских бизнесменов, бывших владельцев одного из банков обойти украинские и западные экономические санкции.

"Служба безопасности расследует попытки российских олигархов, которым до недавнего времени принадлежал один из крупнейших банков Украины, обойти экономические санкции Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) и западных партнеров нашего государства", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы. При этом никакие фамилии в сообщении не указаны.

Утверждается, в частности, что "спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса". Обход позволил бы выводить средства из страны и использовать их в РФ, "где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании", отмечается в сообщении. В спецслужбе также утверждают, что данный бизнес задействован в предоставлении услуг связи в Крыму, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Как сообщило издание РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах, речь идет о бывших владельцах Сенс-банка.

Национализация бывшего "Альфа-банка Украина"

На днях правительство Украины завершило национализацию Сенс-банка - бывшего "Альфа-банка Украина", крупнейшими пакетами акций в котором до начала специальной военной операции (СВО) владели российские бизнесмены Герман Хан, Михаил Фридман, Петр Авен. Весной 2022 года после начала СВО пакеты подпавших под санкции Германа Хана и Алексея Кузьмичева (20,9659% и 16,3239% соответственно), Михаила Фридмана (32,86%), Петра Авена (12,4018%) перешли к Андрею Косогову (40,9614%). Однако в октябре 2022 года Нацбанк Украины запретил Косогову завершить сделку по приобретению акций у прежних владельцев, попавших под санкции.

Тогда же украинский парламент принял закон, который упрощает процедуру национализации системно важных банков в период военного положения. Основанием для национализации были названы проблемы с ликвидностью. Однако у финансового учреждения, переименованного 1 декабря 2022 года в Сенс-банк, ситуация с ликвидностью в ноябре-декабре прошлого года улучшилась, поэтому украинские власти не смогли применить к нему этот закон.

16 июня 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, позволяющий признать банк неплатежеспособным, если против его собственников введены украинские и международные санкции. Это позволило национализировать Сенс-банк, который был крупнейшим коммерческим кредитором Украины, занимавшим 11-е место по размеру активов и последним остававшимся в стране крупным банком, имеющим акционеров российского происхождения.