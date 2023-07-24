24 июля, 11:04
Ситуация с ценами на бензин в России

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Цена Аи-92 выросла за день до 64,879 тыс. рублей за тонну, Аи-95 - до 69,925 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Биржевая цена бензина марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" на бирже по итогам торгов в понедельник продолжила расти и вновь обновила рекордные значения. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за день на 0,55%, до 64,879 тыс. рублей за тонну. Его стоимость обновляет рекорд 13 торговых дней подряд. Бензин Аи-95 подорожал на 0,21%, до 69,925 тыс. рублей за тонну, что также является рекордным значением.

Стоимость летнего дизельного топлива по итогам сегодняшних торгов не изменилась и осталась на отметке в 57,635 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута подросла на 1,65%, до 23,181 тыс. рублей за тонну, а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,21%, до 65,565 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась на 2,3%, до 20,327 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 0,4%, до 16,832 тыс. рублей за тонну. 

Теги:
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
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