По данным газеты "Санья жибао", основной статьей импорта Санья за этот период была косметика

ХАЙКОУ /Китай/, 24 июля. /ТАСС/. Объем внешней торговли города Санья на острове Хайнань в январе - июне составил 13,93 млрд юаней (примерно $1,95 млрд), увеличившись в годовом исчислении на 15,7%. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на местную таможню.

По ее данным, на Санья приходится 12,1% от суммарного объема экспорта и импорта Хайнаня за указанный период. По внешнеторговому показателю он занимает третье место среди 19 основных административно-территориальных единиц провинции.

Как уточняется, экспорт Санья за шесть месяцев вырос на 68,4%, до 1,35 млрд юаней (около $189 млн), импорт - на 11,9% (12,58 млрд юаней, или $1,76 млрд). Ключевыми торговыми партнерами города остаются Евросоюз и Япония, однако параллельно наблюдается динамичный рост товарооборота с Австралией (в 80 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), Индонезией (повышение в 22 раза) и Республикой Корея (увеличение в 5 раз).

Основной статьей импорта Санья, как отмечается, в январе - июне была косметика. На нее приходится более 36% от стоимости товаров, закупаемых городом за границей. В перечне ключевой продукции, ввозимой из-за рубежа - электромеханические приборы, ксилол и уголь.

Что касается экспортной номенклатуры, город активно поставляет на внешние рынки электромеханические товары, сталь, морепродукты, и текстильную продукцию. Согласно опубликованной статистике, ведущую роль в наращивании экспорт и импорта Санья играют государственные предприятия, однако постоянно повышается значимость и частных компаний.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивают сфера услуг и современное сельское хозяйства. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры ведущих китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.