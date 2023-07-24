24 июля, 11:28

Казахстанский "Нурбанк" сообщил о продолжении обслуживания переводов системы "Юнистрим"

Российская платежная система ранее подпала под санкции США

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Казахстанский "Нурбанк" продолжает принимать и отправлять денежные средства российской платежной системой "Юнистрим", подпавшей под санкции США. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в кол-центре финансовой организации.

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"Переводы "Юнистрим" продолжают работать. Их можно осуществить в российских рублях и казахстанских тенге", - сказала оператор.

Согласно информации, представленной на сайте unistream.kz, денежные переводы системы в Казахстане обслуживали национальный оператор почты "Казпочта", "Нурбанк" и АО "Банк фридом финанс Казахстан".

В кол-центре "Казпочты" корреспонденту ТАСС ранее сообщили, что с 20 июля в связи с санкциями перестали принимать и отправлять денежные средства в системе "Юнистрим". В банке "Фридом финанс" в свою очередь ТАСС заявили, что с платежной системой не работают.

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". Вашингтон рассчитывает, что это ограничит доступ Москвы к мировой финансовой системе. 

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