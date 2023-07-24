Свыше 190 проектов благоустройства общественных пространств реализуют в РФ в 2024-2025 гг.

Среди поселений численностью населения до 100 тыс. человек победителями стали проекты городов Белово, Губкин и Верхняя Пышма

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Более 190 проектов благоустройства стали победителями по итогам VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и II Конкурса для регионов ДФО. Их перечислили в понедельник в ходе церемонии награждения на Всероссийском форуме малых городов и исторических поселений "Малые города: опора большой страны".

"Определены 145 победителей VIII Всероссийского конкурса и 50 победителей II Конкурса для регионов Дальнего Востока. Все эти проекты будут реализованы за 2024 и 2025 годы", - процитировали в сообщении Минстроя РФ вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Так, наибольшее количество баллов по итогам конкурса среди исторических поселений получили проекты благоустройства города Кашира Московской области, города Кологрив Костромской области и станицы Тамань Краснодарского края. В категории малых городов наилучший результат был у проектов городов Сызрань Самарской области, Волгодонск Ростовской области и Ессентуки Ставропольского края.

Среди поселений численностью населения до 100 тыс. человек победителями стали проекты городов Белово Кемеровской области, Губкин Белгородской области и Верхняя Пышма Свердловской области. В категории городов с населением до 50 тыс. человек лучшими признали проекты городов Стережовой Томской области, Сатка Челябинской области и Алексеевка Белгородской области.

Лауреаты в новых регионах

В 2023 году на участие в конкурсе были поданы более 30 заявок из новых регионов России, напомнил Хуснуллин. Победителями стали проекты благоустройства городов Бердянск, Приморск Запорожской области, Стаханов, Краснодон и Старобельск Луганской Народной Республики, а также Снежное, Шахтерск и Волноваха Донецкой Народной Республики.

Минстрой РФ проводит всероссийский конкурс проектов благоустройства с 2018 года. В нем участвуют города с населением до 200 тыс. человек и исторические поселения федерального и регионального значения. Дополнительный конкурс для регионов Дальнего Востока поручил организовать президент РФ по итогам Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2022 года.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин отметил важность таких проектов для социального и экономического развития городов. "За последние годы мы проделали большой путь от простого благоустройства к сложным проектам городского развития. Благодаря нашей совместной работе создано более 16 тыс. рабочих мест, а также в поселениях появилось более 4 тыс. объектов коммерческой и предпринимательской активности", - процитировали его слова в пресс-службе министерства.