Госбанк Таджикистана сообщил о продолжении приема переводов "Юнистрим"

Еще несколько банков, работавших с российской платежной системой, приостановили операции из-за санкций США

ДУШАНБЕ, 24 июля. /ТАСС/. Государственный сберегательный банк Таджикистана "Амонатбанк" продолжает принимать денежные переводы российской системы "Юнистрим", подпавшей под санкции США. Еще несколько банков, работавших с ней, приостановили операции.

"С входящими переводами проблем нет, проблемы могут быть с исходящими платежами в те страны, где уже введены ограничения, рекомендуем уточнять эту информацию в стране получения", - сообщили ТАСС в пресс-службе Амонатбанка.

В службах поддержки клиентов и кол-центрах других банках республики, которые на сайте "Юнистрима" указаны как пункты, где можно получить и отправить перевод, ТАСС сообщили, что не проводят операции в этой системе. В частности, в кол-центрах Ориенбанка и банка "Хумо" указали, что с системой переводов не работают с 21 июля. При этом в службе поддержки Тавхидбанка ТАСС сообщили, что "выдача в системе "Юнистрим" работает".

20 июля американские власти ввели санкции против еще пяти российских кредитных организаций. Так, в список внесены банки "Тинькофф", Локо-банк, Петербургский социальный коммерческий банк, "Солидарность" и "Юнистрим". В ряде других стран также сообщалось о приостановке работы с системой "Юнистрим". В частности, работу с ней прекратили крупнейшие банки Грузии, а также национальный оператор почты Казахстана "Казпочта".