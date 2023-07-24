Резиденты ОЭЗ "Санкт-Петербург" сэкономили почти 11 млрд рублей за 17 лет

Общий объем выручки всех резидентов с начала работы ОЭЗ составляет 338 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Резиденты ОЭЗ "Санкт-Петербург" сэкономили 10,7 млрд рублей с 2006 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

"За весь период работы ОЭЗ с 2006 года ее резидентами сэкономлено 10,7 млрд рублей. Основная экономия резидентов формируется за счет таких льгот режима ОЭЗ, как налоговая льгота (на прибыль, имущество, землю и транспорт) и таможенных платежей, льгота по выкупу земельного участка и за счет сокращения затрат по присоединению к инженерно-технологическим сетям", - говорится в сообщении.

Общий объем выручки всех резидентов с начала работы ОЭЗ составляет 338 млрд рублей. Совокупно они инвестировали в проекты 88,3 млрд рублей. Общий объем уплаченных ими налогов за этот период достиг 51,3 млрд рублей.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков отметил, что за последние три года создано 20 из 50 ОЭЗ. В краткосрочной перспективе планируется создать еще четыре-пять площадок.

"Основное преимущество запуска предприятий резидентов в ОЭЗ - существенное сокращение затрат и сроков реализации инвестиционного проекта за счет готовой инженерной инфраструктуры и бесплатного подключения к сетям. Это критически важный фактор для создания новых производств с учетом потребности в импортозамещающей продукции для целого ряда отраслей. Если ранее мы считали, что за счет всех преференций инвестор в ОЭЗ экономит около 30% капитальных затрат, то сейчас мы считаем их на уровне 40%", - подчеркнула генеральный директор АО "Особая экономическая зона "Санкт-Петербург" Тамара Рондалева.

На территории особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрировано в качестве резидентов 72 компании. Объем заявленных инвестиций в проекты - около 180 млрд рублей. ОЭЗ размещается на двух участках - "Нойдорф" (18,99 га, поселок Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и "Новоорловская" (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ ТВТ "Санкт-Петербург" действует до 2054 года.