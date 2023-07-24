В РФ суды смогут менять и расторгать договоры задним числом

Как отмечается в сопроводительных материалах к подписанному президентом закону, речь идет о существенном изменении обстоятельств, которые "стороны не могли разумно предвидеть"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий судам право устанавливать дату изменения или расторжения договора из-за существенного изменения обстоятельств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в сопроводительных материалах, речь идет о существенном изменении обстоятельств, которые "стороны не могли разумно предвидеть". В качестве примера приводятся случаи отказа иностранных компаний поставлять комплектующие в связи с антироссийскими санкциями.

Ранее российское законодательство устанавливало, что договор по требованию одной из сторон может быть изменен или расторгнут в судебном порядке из-за существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении. При этом обязательства по договору считались прекращенными или измененными только с момента вступления в силу решения суда.

Согласно новым нормам, дату, с которой обязательства считаются измененными или прекращенными, сможет определять суд, исходя из существа договора или характера правовых последствий его изменения. Однако эта дата не может предшествовать дате наступления обстоятельств, послуживших основанием для изменения или расторжения договора, уточняется в документе.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.