Путин подписал закон, уточняющий порядок распоряжения общим недвижимым имуществом

Согласно документу, устанавливается возможность передачи общего имущества в собственность третьим лицам

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, совершенствующий правовое регулирование отношений, связанных с владением, пользованием и распоряжением общим недвижимым имуществом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон дополняет Гражданский кодекс РФ новым разделом, который устанавливает единое правовое регулирование в отношении общего имущества собственников недвижимости и закрепляет положения об их праве общей долевой собственности на общее имущество, о доле в праве общей собственности на общее имущество, о владении, пользовании и распоряжении общим имуществом, а также о бремени содержания общего имущества.

Помимо этого предусматривается, что собственникам недвижимости будет принадлежать на праве общей долевой собственности имущество, использование которого предполагалось для удовлетворения общих потребностей. Устанавливается также возможность передачи общего имущества в собственность третьим лицам.

Закон вступит в силу с 1 октября 2023 года.