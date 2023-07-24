Более 1 тыс. онлайн-консультаций оказали в центре "Мой бизнес" в Подмосковье с начала года

Зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева отметила, что наиболее актуальной темой обращений стали меры поддержки бизнеса в Московской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предприниматели Московской области с начала 2023 года получили свыше 1 тыс. онлайн-консультаций от специалистов центра "Мой бизнес", основной темой обращений являлись вопросы о мерах поддержки бизнеса. Об этом в понедельник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" предприниматели Подмосковья могут воспользоваться услугами и сервисами центра "Мой бизнес", а также получить онлайн-консультацию. Так, с начала года предприниматели Московской области получили 1 141 онлайн-консультацию специалистов "Моего бизнеса". Наиболее актуальной темой обращений стали меры поддержки бизнеса в Московской области", - сказала Зиновьева.

Она добавила, что предпринимателей также интересуют вопросы выбора налогообложения при открытии бизнеса, а также получения статуса социального предприятия. Записаться на онлайн-консультацию можно на инвестиционном портале Московской области.