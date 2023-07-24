Bloomberg: Apple сохранит объемы производства и выпустит около 85 млн iPhone

Агентство уточнило, что эти цифры примерно соответствуют показателям прошлых лет

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Американская компания Apple произведет в 2023 году около 85 млн смартфонов последней модели iPhone 15, что примерно соответствует показателям прошлых лет. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По этим данным, компания "стремится удерживать поставки на стабильном уровне", несмотря на прогнозируемый спад на рынке смартфонов. Кроме того, фирма "рассматривает возможность повышения цены на модели смартфонов линейки Pro".

В 2022 и 2021 годах Apple также планировала произвести около 90 млн устройств, однако кризис на рынке чипов, а также пандемия не позволили ей достичь поставленных целей. Однако в этом году Apple укрепила позиции и сохранила место самой дорогой компании в мире - цена ее акций выросла почти на 50%, а рыночная капитализация достигла $3 трлн.

По данным исследовательской компании Counterpoint Research, количество проданных в мире смартфонов снижается уже восемь кварталов подряд, в частности продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi упали более чем на 10%. Продажи устройств Apple также упали, однако ее доля на мировом рынке смартфонов выросла из-за стабильного роста спроса на телефоны ценового сегмента от $600 и выше.