Минэнерго рассматривает возможность ограничения числа экспортеров топлива

Ведомство сообщило о намерении пресечь схемы серого экспорта бензина

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ намерено пресечь схемы серого экспорта бензина. Оно рассматривает возможность составления списка экспортеров топлива, что может привести к ограничению их числа, сообщили журналистам в министерстве.

"Составление списка экспортеров - это одна из рассматриваемых мер. Минэнерго и дальше будет работать над пресечением схем серого экспорта", - отметили в министерстве, комментируя соответствующую публикацию "Коммерсанта".

По данным издания, правительство обсуждает ограничение числа экспортеров бензина, который изначально был отгружен на внутренний рынок и на который были выплачены субсидии в виде демпфера.

Предполагается, что будет сформирован ограниченный перечень НПЗ, которым будет разрешен экспорт. В результате мини-НПЗ могут быть отрезаны от экспорта.

Вице-премьер России Александр Новак ранее провел совещание по ситуации на топливном рынке, по итогам которого поручил проработать предложения по стабилизации цен на топливо. По его словам, меры касаются оптового рынка бензина, так как цены в рознице держатся в пределах инфляции. Он отмечал, что кабмин обсуждает квотирование экспорта бензина.