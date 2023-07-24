Мантуров сообщил, что предприятиям ОПК нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов

По словам министра промышленности, оборонные предприятия выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего прошлого года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса нужно дополнительно более 16 тыс. специалистов для развертывания производства вооружений и специальной военной техники, сообщил в понедельник зампред правительства РФ, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в приветственном слове к участникам совета при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе.

"Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тыс. специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники. Речь идет о рабочем персонале и о технических специалистах и инженерных кадрах", - сказал Мантуров.

Он попросил руководство регионов обратить внимание на кадровый вопрос. "Подключить не только службы занятости, но и другие предприятия, которые могут помочь с человеческими ресурсами. Поработать с выпускниками вузов по их привлечению на оборонные предприятия. Здесь нужен комплексный подход", - отметил Мантуров.

Также он отметил, что государство авансирует предприятиям большие финансовые ресурсы. Так, в ПФО для 106 организаций субсидируется ускоренная подготовка производства под увеличение выпуска особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения. И еще с 11 организациями заключено соглашение по капитальному строительству и реконструкции мощностей.

По его словам, предприятия ОПК выходят на уровень, когда месячные поставки средств поражения превышают суммарный заказ всего 2022 года.

"Вы знаете, что с начала текущего года по многим видам вооружения, военной специальной техники, уже произведено намного больше, чем за весь прошлый год, а если говорить о средствах поражения, мы сейчас выходим на уровень, при котором поставки только за один месяц превышают суммарный заказ прошлого года", - сказал Мантуров, отметив, что практически все предприятия выдерживают беспрецедентные по срокам и объемам планы-графики.

В понедельник в Нижнем Новгороде проходит совет при полномочном представителе президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоре Комарове. Главы регионов округа обсуждают вопросы обеспечения бесперебойного функционирования предприятий ОПК.